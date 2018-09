Algo estúpido

Moverse es bueno porque evita el anquilosamiento tanto físico como mental. Moverse, ejercicio de sobra saludable, nos lleva a otros sitios y eso también es bueno porque nos saca del entorno habitual abriéndonos a otros, aunque sean próximos que, sin embargo, aportan experiencias nuevas y siempre enriquecedoras. Por ejemplo, ir a Madrid, que está ahí al lado, viene siempre bien, porque Madrid da mucho de sí y de allí nunca se vuelve de vacío. En Madrid he estado y de Madrid he vuelto con el convencimiento de lo limpia y bien cuidada que está Salamanca en comparación con lo sucia y maloliente que está Madrid, en manos de una gente que al permitirlo y no limpiar resulta ser tan guarra como quienes lo ensucian, si no más, por consentirlo. Es increíble la mierda que rezuma, mierda que con los calores de estos días desprende un hedor que echa para atrás.

Pero de Madrid he vuelto también con otras sensaciones muchísimo más agradables. Pese al mal gobierno que se ve, se huele y se palpa según se anda por sus calles, Madrid sigue siendo Madrid y eso anima a no dejar de ir cuantas más veces mejor. Siempre hay mucho que ver, es un filón inagotable para quienes buscan y rebuscan, siendo esto y más lo que me mueve a viajar a la capital de todos los españoles.

