Amigas y Rutina

Este artículo es un clásico. El de la vuelta al cole después del verano. El mismo en el que nos lamentamos de la rutina que, por otra parte, es lo que más echan de menos los que no la tienen€ Es cierto, volver al cole o al trabajo supone un estrés añadido. Según mi hijo: "es un muñequito que va creciendo según vas pasando de curso y te agarra por el cuello y no te deja respirar". Los niños tienen estrés, los adultos tienen estrés, los ancianos tienen estrés€ , pero mucho más estrés tienen los que no vuelven al cole, ni tienen faena en la que ocuparse. Siempre pienso en ellos al comenzar septiembre. Quizás porque, desde que recuerdo, mis veranos no han estado exentos de la pregunta de rigor ¿volveré a la tele¿ ¿a la radio? ¿al programa que llevaba haciendo años? ¿O desaparecerá de un día para otro? Los periodistas casi siempre nos encontramos en el filo de la navaja. En realidad, como tantos y tantos autónomos, freelances o quizás un poco más, porque no dependemos siquiera de nuestra profesionalidad, sino del gusto cambiante por las cosas y las personas. A veces se trata del público, otras –las más- de quien manda en los medios de comunicación, donde se puede pasar de ser estrella a estrellado en cuestión de segundos. En esta vuelta de septiembre yo, siempre pluriempleada precisamente para evitar que el estrés me mate y porque mi padre siempre me decía que tuviera los huevos en distintas cestas, volveré a mis columnas y entrevistas en este y otros medios y regresaré a algunas tertulias de la tele, pero ya no a Amigas y conocidas en TVE.

