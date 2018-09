Estamos de Vuelta

Escuchaba el zumbido de los permanentes de los vehículos que iban y venían por la carretera y miraba el calendario. Toca volver. Colgar el sombrero panamá, la camisa hawaiana y las alpargatas. Colocar los libros leídos en las estanterías y vaciar la nevera, meter de nuevo el ordenador en la mochila con aquellas carpetas que dije que miraría este verano y no encuentro. Da miedo porque los que regresaron antes aseguran que cuando encendieron el ordenador después de las vacaciones les arrebató los recuerdos del verano y el descanso cultivado. Hay quienes afirman convencidos que nunca se fueron de vacaciones. Las han olvidado. Miraba el calendario y comprobaba que en una semana estaríamos con la resaca del concierto de Raphael y los primeros días de feria, después de una nueva visita de los Reyes, otra ofrenda floral a la Virgen de la Vega y el Pregón festivo de Ricardo Rivero, Rector de la Universidad de Salamanca, en el VIII Centenario de la institución académica, creada en Salamanca también por sus hermosas salidas, buenos aires y mercados abastecidos, competencias municipales todas ellas. Uno diría que en determinados casos las salidas y entradas podrían ser mejores, y la calidad de sus aires, también. De la cantidad y calidad de abastos de la ciudad, no hay queja, supongo. No parece, pues, que el Rector y el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, discutan de mucho cuando se reúnen. O sí. No lo sé. Pero antaño se las tuvieron tiesas, sobre todo por la jurisdicción de los estudiantes: las broncas entre alguaciles y maestreescuelas fueron memorables por ver quién detenía a quién. Y no faltaron altercados estudiantiles siglos atrás con intervención de la autoridad civil contundentemente.

Supongo que Rivero dirá algo de ello, como del hecho de que es imposible imaginar a Salamanca sin la universidad y a esta sin Salamanca, un lema que bien podría orlar un medallón como el de los Reyes Católicos en la Fachada Rica, donde se lee que universidad y monarquía están íntimamente vinculada. De hecho, la fachada recuerda que el Estudio estaba sometido al poder de la Iglesia y la Corona, como al del conocimiento. Está escrito en piedra y sólo hay que leerlo. Y el Ayuntamiento era Corona.

