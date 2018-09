¡Que vienen los negros!

Y por qué vienen los negros? Porque no tienen más remedio.

Inquietan y a mucha gente atemorizan las imágenes de las pateras descargando, con la impagable ayuda de la Cruz Roja, su carga humana en los puertos andaluces. Negros de todos los colores del negro, negros azulados, carbonos, zaínos, negros de grandes ojos negros y dientes blanquísimos que enseñan eufóricos y sonrientes al tocar tierra española. Negros atléticos, poderosos y valientes que aún sin saber nadar, se embarcan en misérrimas colchonetas playeras a la espera de que las barcas de salvamento marítimo los libren de una muerte segura, a la que les abocaron las mafias marroquíes, que nada más venderles el pasaje clandestino, por mil euros, avisan por el móvil a las ONG para que los recojan en el mar.

Menudo negocio, limpio y sin riesgos.

Confieso mi simpatía por esos negros, confieso mi admiración por su valentía y su determinación, que les lleva a emprender un viaje terrible, en el que emplean los ahorros de toda la familia, condenada a la miseria y a la guerra en los remotos confines de Sudán, Somalia, Nigeria...

Porque cada uno de los que se embarca en las pateras es el mejor, el más capacitado física y mentalmente de cada casa para la dura travesía, en el que todos confían para que les redima de su perpetua miseria con el envío de unos pocos euros mensuales desde la próspera y de democrática Europa.

¿Por qué vienen los negros?

Porque no tienen más remedio.

Y considerando en frío nuestro envejecimiento demográfico y el futuro de nuestra Seguridad Social, nuestro porvenir puede ser mucho más negro si no vienen los negros.

Porque a ver si nos enteramos, aquí falta mano de obra en muchos oficios, trabajos duros que los del país no quieren hacer, porque entre las ayudas públicas y las familiares, es más cómodo sestear en el sofá de la casa de madre que subirse al andamio. Por eso vienen los negros, porque en París, en Viena y en Bilbao nadie quiere ser basurero y ellos quieren, nadie quiere cargar con las bombonas de butano y ellos quieren. Por eso vienen.

