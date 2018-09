No son mis hermanos

Es grato encontrarse a españoles cuando se viaja a otros rincones del mundo. Al menos en mi caso me genera una sensación agradable. De hecho cuando pasan varios días y no me topo con alguno siento como que me falta algo. Además aprovechas para pedirles que te saquen una foto y así, de paso, intercambias unas palabras y algunas recomendaciones viajeras. Tiene que ver con el espíritu de pertenencia a un país y el cariño que sientes por tus hermanos compatriotas. No sólo por ellos, porque ese sentimiento va mucho más allá y se extiende también a los que hablan el mismo idioma. Es igual de bonito escuchar el idioma de Cervantes mientras paseas por una calle de Tokio o te pierdes por la ciudad vieja de Jerusalén. Lo que nunca llegué a imaginar es que sentiría verdadero asco al cruzarme en otras latitudes con unos seres abyectos que teóricamente deberían ser mis conciudadanos.

Sucedió hace apenas una semana. Durante un viaje por Eslovenia y Croacia han sido decenas los españoles con los que nos hemos cruzado en lugares mágicos como los lagos de Plitvice, la blanca Zadar, el bucólico lago Bled o la coqueta ciudad de Liubliana. Son dos países que están de moda para el viajero español y eso se nota. La sorpresa ha llegado al ver a personajes que deambulaban por esos lugares portando esteladas, camisetas con eslóganes a favor de la república catalana, lazos amarillos, pegatinas pidiendo la libertad de los políticos presos y toda clase de ornamentos que los convertían en auténticos payasos en el sentido más despectivo del término. He sentido auténtico asco y una sensación que iba desde la impotencia hasta la rabia y la mala leche. Como su cerebro está manipulado de cabo a rabo por un régimen tribal, no se dan cuenta de que hacen el más absoluto de los ridículos. Su objetivo es claro. Llamar la atención e invitar a otras personas a que les pregunten por esos símbolos. Ahí es cuando sueltan el discurso victimista y farsante que tienen bien aprendido para intentar obtener esa legitimidad internacional que nunca tendrán. ¡Qué inocentes!

Estuve cerca del vómito al cruzarme con un individuo entrado en años que portaba una mochila cubierta por la estelada. Pero sentí auténtica rabia al compartir barco en el lago Bled con un matrimonio y sus dos niñas en cuyas camisetas se podía leer que la república catalana está cerca. Por un momento deseas que ese momento llegue para que se revuelquen en su fango y acudan llorando al Estado al que no paran de mancillar.

Nos vimos las caras con otros que incluso suben un escalón más en la estupidez supina. Una pareja se sorprendió de que en el espectacular castillo esloveno de Predjama no se ofreciera una audioguía en catalán. ¿Tanto les jode escuchar el idioma de su país que hablan 400 millones de personas en el mundo, que prefieren su ´dialecto´? Y luego están otros que en el cuaderno que firman todos aquellos que cruzan el paso de Vrsic en los Alpes Julianos escriben en la casilla de "país" la palabra "Catalunya". Obviamente fuimos tachándolo uno a uno para corregir tan atrevido error y sustituir el nombre de su salvaje autonomía por el del país al que, les guste o no, pertenecen.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más