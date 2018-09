Nostalgias

En realidad, la nostalgia no atiende a razones: es solo un sentimiento, y los sentimientos no son ni verdad ni mentira: simplemente se tienen (o no). Pero no por ello debe minusvalorarse: apuntaba Albert Camus, en su ensayo ´El mito de Sísifo´, que el pensamiento de una persona es ante todo su nostalgia.

Así que es posible que algunos, dentro de uno o dos años (período en que dejará de cambiarse el horario para el verano y el invierno), sintamos una dulce nostalgia al recordar aquellas (estas) inmensas tardes estivales, aquellas noches tardías, aquellos morosos amaneceres invernales. Una nostalgia inútil, pero humanamente relevante.

Como la que siento yo con el asunto de coger número para administrar el turno de los clientes. La cosa, me parece, comenzó en las secciones de charcutería y de pescadería en los supermercados. Alguien, sabiamente, decidió instalar una maquinita para regular la cosa. Más recientemente, lo de coger el número se extendió a otras empresas, se metió en la administración pública, en la banca, en las farmacias, etc. Hasta que, parar mi sorpresa, la estrategia se introdujo en el campo de la hostelería: primero, en las hamburgueserías; más tarde, en lo más castizo: hace unos días vi cómo había que coger número para instalarse en la terraza de una pulpería.

