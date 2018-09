De hombres y mujeres mayores

E N España, los años que se espera que cobren su pensión los jubilados a partir de su jubilación son 24 años en el caso de las mujeres y poco más de 20 años en los varones (20,14 años). Estos datos jamás se detallan cuando se habla de las diferencias entre lo que cobran al mes y unas y otros. Y no se detallan porque vivimos de titulares de prensa y no de reflexiones serias.

La menor mortalidad femenina también influye en la forma de convivencia de los españoles a partir de los 65 años. Los varones viven solos entre los 65 y los 75 años en un bajo porcentaje: el 12,4%. El porcentaje es mucho mayor (20,4%) en las mujeres de esas edades y esas diferencias crecen con la edad (14,8% de varones frente 35,1% de mujeres en edades entre 75 y 84 años y 21,1% frente al 40,9% en las edades de 85 y más). A estas altas edades sólo el 10% de las mujeres vive en pareja, frente al 40,4% de los varones). Conviene saber al respecto que a partir de los 65 años, el 80,9% de los varones permanecen casados frente al 64,5% de la mujeres, pues la viudedad, lógicamente, es más abundante en las mujeres (el 77,8% están viudas a partir de los 80 años).

Por otro lado, el 58% de los mayores españoles tienen contacto diario con sus hijos, un porcentaje de los más altos de la UE, sólo por debajo de Italia y Grecia. Como se ve, en el sur de Europa esas relaciones familiares existen, aunque a medio plazo no parece que esa situación se vaya a mantener.

