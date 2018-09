"Contra pereza, diligencia"

¡Pereza, ese pecado tan raramente confesado, pero tan dañino! La mayoría la ve simplemente como no tener ganas de trabajar. Pero la pereza es mucho más que eso, la palabra griega que traducimos como pereza es "acedia". La "a" es ausencia y "kedos" es atención, lo que significa que pereza es indiferencia o negligencia. Algunos pensadores modernos hablan de la pereza como la sensación del "no me importa". La pereza suele manifestarse como una especie de letargo, algo en lo que estamos instalados en esta España nuestra.

Socialmente hay muchas manifestaciones de la pereza. Las dos más comunes son el secularismo y el relativismo. En el primero es increíble ver cómo nos apasionamos por las cosas del mundo como el fútbol, la política, o un dispositivo electrónico. Sin embargo, muchos de los que se regocijan con el partido de futbol, o se dedican con pasión al mitin político, o que se entusiasman con su programa de televisión favorito, son los mismos que no muestran interés alguno por buscar la verdad y esto es una forma de pereza. En el caso del relativismo, hoy son muchos los que se entregan a la idea de que no existe la verdad absoluta e inmutable. Muchos de los que lo practican realmente se felicitan por su "tolerancia" y "apertura mental". Piensan en su relativismo como una virtud. Pero muy a menudo, el relativismo es simplemente la pereza disfrazada de tolerancia. En vez de buscar la verdad, el relativista la evita ocultando su pereza en palabras como "apertura mental" y "tolerancia".

