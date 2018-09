En octubre nos veremos

Llegó septiembre y lo ha hecho con todas sus consecuencias. Se acabaron las vacaciones y, con las vacaciones, también el verano, aunque todavía nos queden por delante tres semanas, pero no es lo mismo. El encanto del estío quedó atrás, ahora nos queda la dura prueba de asumir la realidad del reencuentro, dicho de otra manera, de volver a lo que dejamos aunque puesto al día.

Septiembre es la antesala de octubre, el mes más caliente del año, revolucionario también, por vicio histórico, y por ello se anuncia al rojo vivo con tiempo suficiente para que nadie se queme€ demasiado, mes que nos depara lo que nadie desea que llegue. Septiembre, sin embargo, es un mes de transición, de adaptación amortiguada, por partes, progresiva, que siempre ayuda a irnos ha- ciendo pausadamente a la idea de lo que nos espera a la vuelta del verano. Avisados estamos todos, que nadie se sorprenda.

El corral catalán, al que miramos aunque sea de reojo desde cualquier lugar donde estemos porque, quien más quien menos, algo propio allí tiene, además de alterado, está que arde. El gallo dominante advierte desde lo alto que "no será un otoño normal", y augura un comienzo del curso político lleno de "nubarrones", dicho para que se dé por enterado, se apriete las tuercas el destinatario del aviso y no se olvide de la deuda contraída, ya que los tiempos no están ni para olvidos ni para perdones.

