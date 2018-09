El laberinto catalán

Los españoles, y en España los españoles somos mayoría, estamos ya muuuy cansados, muuuy aburridos, y muuuy hartos del "temita" catalán € Ya he escrito en numerosas ocasiones y desde hace muchos años, que el problema no es Cataluña, el problema somos el resto de España, que deberíamos independizarnos de semejante gentuza, de semejantes nazis, de semejante gente hortera, palurda, y fea, y el amigo Torra es el mejor ejemplo, la mejor prueba de una región en estado terminal cuyo prestigio y cualidades se fueron cayendo por el retrete del independentismo hace ya mucho tiempo, si es que alguna vez las tuvo, que ya lo dudo.

La ETA y la sociedad vasca cómplice de aquello que ahora hemos olvidado (terroristas sí, Franco no) me echaron del País Vasco, donde no se me ha perdido nada, y ahora el nazismo catalán me ha echado a patadas de Cataluña, donde ya no se me ha perdido nada. Y este planteamiento obedece simplemente a ser coherente con la esencia democrática, pues que yo sepa terrorismo, impunidad, golpismo, y nazismo no casan con libertad, Justicia y respeto.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más