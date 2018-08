Sanidad universal

Hay cuestiones o asuntos que por su trascendencia no deben ser objeto de cuestionamiento, como es todo lo relativo al derecho a la vida y, muy vinculado a este, como son las referentes a la sanidad como soporte de aquel.

En este sentido, hace poco más de un mes se ha publicado el Real Decreto-ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud en el que, como su nombre indica, se reconoce dicho acceso a todas las personas residentes en España tengan o no la nacionalidad española aun cuando la residencia en España sea consecuencia de desplazamientos temporales, siempre que no exista un tercero obligado al pago. Esto es, prácticamente a todos.

Este Decreto-ley ya en vigor desde su publicación en el BOE el pasado 30 de Julio, supone un avance en la generalización de nuestra sanidad que, todo hay que decirlo, es una de las mejores del mundo y de lo que debemos sentirnos orgullosos. Sin embargo, como también habrá críticas y suspicacias cuando no abierta oposición para una medida de este calado, habría que saber cuáles son las razones de su adopción que supone la modificación de la situación anterior que no la permitía.

