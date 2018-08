Menos Campos y más campo

Todos sabemos que la televisión en verano desciende aun más sus ínfimos niveles de calidad. El motivo es sencillo, la gente pasa mucho menos tiempo en casa viendo la pantallita, y dedica más tiempo a salir, beber, conocer, charlar, visitar... Verbos que lejos de la época estival, o no podemos poner en práctica o, simplemente, nos da pereza.

La televisión en verano, me recuerda a una madre cuando de repente aparece su hijo de doce años a merendar con sus ocho amigos. La pobre señora saca lo que hay, unas patatas fritas, unas galletas, media lata de paté y unos caramelos de menta. El caso es que coman algo, o el caso es que veamos algo en la tele.

En esto que llega "Telecirco" y ha encontrado un filón en la vida de las Campos, con María Teresa y Terelu a la cabeza, y nos la han ido ofreciendo por capítulos como copia de mercadillo del "reality" que llevan años protagonizando las Kardashians. Las Campos, más por necesidad que por ego, se han dejado grabar en su día a día, perdiendo el poco glamour que en su día pudieran tener. Y es que esta pérdida de glamour es un fenómeno extendido, no hay más que ir a algún casino y recordar cómo hace años implicaba ir vestido como si de una cena de gala se trata y ahora... Bueno, ahora con ir vestido vale.

