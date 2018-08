Los abuelos olvidados

En política no puede valer todo para mantenerse, tiene que haber límites por responsabilidad, no todo puede reducirse a lograr un beneficio personal y menos cuando gozas de una posición de privilegio.

José Luis Rodríguez Zapatero desenterró la memoria histórica y Pedro Sánchez retomó el hilo, sin importarle el daño que causa al abrir heridas que resquebrajan la sociedad. Solo escucha aplausos y ve espejos.

Uno, Zapatero, se agarró a la memoria de su abuelo para resucitar la guerra y el otro, a un ansía de venganza difícil de entender en alguien que cuando se inició la batalla le faltaban aún 36 años para nacer.

Seguro que escuchó batallas de los abuelos. Algunos, republicanos y franquistas convencidos pero, la mayoría, sin convicciones políticas. Se trazaron líneas imaginarias en los pueblos y si estabas de un lado eras nacional y si caíais en el otro bando te convertían automáticamente en republicano. Esa era toda la política que llevó a muchos a la guerra.

Te reclutaban para un bando u otro en función de dónde vivías y te marchabas con tu fusil obligado donde te dijeran, con la única idea de sobrevivir, de volver a casa lo antes posible, porque la raya separó a hermanos. Se cometieron barbaridades, muchas de ellas venganzas entre vecinos consumadas aprovechando el tupido velo de la guerra, pero sin poso ideológico. En una España sin internet, sin televisión, donde la gente moría porque moría, sin buscar una enfermedad que fuera la causa, la política quedaba como mucho para el que no tuviera que segar de sol a sol.

