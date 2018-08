Cosas de la vida

Hoy hablaremos del Gobierno, también mañana, como hicimos ayer y anteayer€ porque hablemos de lo que hablemos, acabamos siempre hablando de lo mismo, es decir, del Gobierno. Que un Gobierno dé para hablar suele ser bueno, porque es señal de que algo hace, no tanto o nada bueno si da que hablar, ya que entre el ´para´ y el ´que´ hay una diferencia tan abismal como la que separa lo bueno de lo malo. Cierto es que lo uno existe por lo otro, sí, pero guardando muchísimo la distancia.

Estos días, el Gobierno no solo da para hablar, también da, mucho y más, que hablar, porque motivos que den pie a lo segundo abundan de tal manera que superan a los que dan para lo primero. Lo de este Gobierno, desde que se puso en marcha, no hace aún cien días, es un no parar cotidiano, síntoma de su incapacidad para gobernar por mil razones, pero sobre todo por dos, la primera por su escasez parlamentaria, ya que con los 84 diputados que le dieron las urnas al PSOE no va a ninguna parte, y la segunda, consecuencia de la primera, por la necesidad de entregarse a otros grupos parlamentarios para intentar salir adelante, viéndose en la fatalidad de tenerse que prostituir de manera infame para que le dejen gobernar y esto lo incapacita como Gobierno.

