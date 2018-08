Necesitados de héroes como estamos,

en recuerdo de John McCain

En mayo de 1968, en las calles de París la juventud, entonces rebelde con muchas causas, gritaba "corre, camarada, el viejo mundo está detrás de ti"€ Hoy, cincuenta años después, tendríamos que gritar todos, jóvenes y no tan jóvenes, "corre, camarada, el presente nos persigue". Parece mentira cómo ha cambiado el mundo en estos cincuenta años, y no precisamente a mejor por mucho que haya avanzado la Medicina, la eficiencia tecnológica en general, y por muchos teléfonos inteligentes que llevemos en el bolsillo atiborrados de datos hasta el infinito del espacio radioeléctrico€

Hoy, 30 de agosto de 2018, efectivamente podríamos saber más, deberíamos, pero no es cierto; podríamos vivir mejor, tampoco lo es; podríamos tener más confianza, que no la tenemos; podríamos estar más "civilizados", que no lo estamos€ El siglo XXI, tras la juerga de libertad y desarrollo que va de los años 60 a los 90, sólo ha traído la oscuridad que quedó tras disiparse el polvo y el horror del colapso de las Torres Gemelas.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más