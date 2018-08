No hay que esperar a que llegue septiembre para ver que el ambiente vuelve a normalizarse, sin prisas, es cierto, pero a partir de ahora, también si pausa.

Comienzan a volver de vacaciones los primeros, algunos de ellos sin haberse ido del todo, porque este mes que acaba no ha dejado un solo día de dar motivos para escribir de algo más que no sea del veraneo de la gente guapa en los lugares de moda, que es lo propio cuando se mira el patio y no se ve nadie ni nada de donde rascar. Este mes algo nos han proporcionado al no parar de enredar porque no se fían ni de su sombra. La camisa no les llega al cuello y cuando esa sensación de agobio les domina se vuelven insoportables.

Pues con la operación retorno, vuelve al día a día lo bueno, pero también lo malo, porque con lo uno va lo otro sustentándose mutuamente, a veces con tanta intencionalidad que acaba siendo una lucha por sobrevivir a las circunstancias. Esto significa que se acabó la paz a la que los meses de agosto nos tenían acostumbrados y que éste, a punto de terminar, no lo ha conseguido del todo. Ha habido batalla, las cosas no han rodado a gusto de todos, a veces de nadie, y esto se nota en la calle. Según vayan retornando se irá notando más... hasta que retornen todos, entonces mentalícense bien porque lo que se avecina va a ser de muchos órdagos, de tantos como el juego político proporcione que por lo que se ha venido viendo, va a dar mucho de sí.

