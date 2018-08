La ministra fingida y el alcalde sincero

Ambos son socialistas y ocupan cargos, pero se diferencian en la detestable hipocresía de

ella y en la elogiable candidez de él. La Ministra de Justicia, atractiva camándula, tiene dobleces

que le debió enseñar su amigo el prevaricador Juez Garzón, y acaba de marcarse un digo-Diego,

pero sin reconocerlo: la que dista del no apoyo al Juez Llarena (un asunto privado), a ampararle

(cuestión de Estado). Frente a ella el alcalde pedáneo de Águeda del Caudillo (Ciudad Rodrigo),

que ha tenido la feliz ocurrencia de solicitar su término municipal para que reposen, pero no mucho,

los huesos del fundador de su pueblo, aquel "invicto Caudillo".

Si llamo a doña Dolores Delgado "La tía fingida", como la protagonista de un relato

atribuido a Cervantes, no es solo porque haya consumado un descomunal ejercicio de cinismo - sin

llegar al de doña Claudia de Astudillo y Quiñones -, denunciado por los medios y por los

adversarios, sino porque el Ayuntamiento va a exhibir uno de los párrafos mas conocidos de la

obra, transcribiéndolo en sangre de toro sobre la piedra franca de una salida de la Plaza Mayor, la

del Corrillo, por donde pululaban Willy, Adares y otros personajes locales. El que define a esta

ciudad como "madre de las ciencias, archivo de las habilidades y tesorera de los buenos ingenios",

¡olé!. Será muy fotografiado por los visitantes (Recado cordial a la Corporación local : en esta

ciudad literaria hay que perseguir mas las pintadas denigrantes y hacer mas pintadas culturales

como esa y las cervantinas de la USAL, sobre la apacibilidad de Salamanca y la libertad).

