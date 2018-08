Emociones, amigos, emociones

Sostiene un amigo que el turismo se está haciendo muy especial. Los turistas ya pasan de las iglesias, como consecuencia del fenómeno laico de nuestros tiempos, y buscan otras experiencias menos religiosas, que tampoco se encuentran en los museos. Al menos no en todos los museos. Pongo por ejemplo Santiago, donde estuve este verano y donde triunfa la Casa de la Troya. Un museo de la vida estudiantil abierto al calor de la obra de Alejandro Pérez Lugín "La Casa de la Troya", que a cualquier salmantino que lo visite le recordará Salamanca. Ya me dijo Cela –don Camilo José Cela—que en el mundo hay dos ciudades, Salamanca y Santiago y el resto son campamentos eventuales, que si se levantan nadie echará de menos. ¡Cómo era don Camilo! Salamanca, con sus ochos siglos de historia universitaria, ha generado una vida estudiantil extraordinaria que los turistas que vienen ni se imaginan: desde los atuendos colegiales y ajuares estudiantiles del Siglo de Oro, a las pensiones de cocido diario del XIX, por ejemplo. Hay literatura de sobra para ilustrarse, y si hemos sido capaces de descubrir condones del siglo XVIII en obras religiosas, imagine. No, los turistas no se lo imaginan, pero les gustaría.

Sé que hay un Museo del Estudiante, tras el que late el esfuerzo de Roberto Martínez del Río, pero es virtual, pero hablamos de un espacio para los sentidos. El visitante quiere sensaciones, imaginar la textura de unos naipes, el olor del papel y la tinta, la penumbra de la mesa de estudio, la incomodidad del catre, el aroma de la sopa boba, el sonido de un desafío o de una ronda nocturna€¿Por qué Salamanca, donde los estudiantes han sido y son tan importantes, no tiene un espacio así? Una casa del estudiante universitario.

