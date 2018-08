Solo aciertan en vacaciones

Tengo una duda que me corroe. ¿Acierta el Gobierno de Sánchez cuando rectifica, o ni siquiera entonces? A los pocos días de formarse el Ejecutivo socialista escribí en estas mismas páginas que no era un equipo cohesionado y que, a lo sumo, podría hablarse de "una no suma de individualidades", para añadir a continuación que las ministras y los ministros nos iban a dar tardes de gloria y de disgustos. No llevan en el cargo ni tres meses y los errores y rectificaciones se suceden uno detrás de otro, y eso que se han marchado unos cuantos días de vacaciones y han tenido menos oportunidades de perpetrar sus hazañas. La penúltima, porque puede que haya otra nueva ya, ha sido la del juez Llarena y su defensa. Es lo que tiene, por mucho que se quisiese presentar en su momento como producto de la reflexión, improvisar un equipo ministerial pensando fundamentalmente en una operación de imagen. Luego llegó el momento de gobernar y comenzaron las meteduras de pata.

Lo de Llarena y las rectificaciones en la política de inmigración, especialmente tras lo sucedido en las dos grandes avalanchas y saltos de la verja, son los dos ejemplos más claros y más recientes, pero no los únicos. Mi gran temor es lo que pueda suceder en los próximos meses, a la vista de los retos e importantes desafíos que esperan al Gobierno y, por extensión, a todos nosotros. El lío de Cataluña es uno de los más preocupantes. ¿Van a seguir apoyando los nacionalistas a Sánchez y su equipo y qué tesis prevalecerán en este último, las que defiende Borrell o las de la ministra Batet, que no son precisamente iguales?

