A mediados de 2008, daban la vuelta al mundo las imágenes de un BMW ardiendo en mitad del Jardín del Centro de Convenciones de Frankfurt. Junto a la fogata se encontraba un alemán de aproximadamente 30 años que confesó que ese coche carísimo que todos observaban recién calcinado era el suyo y que él mismo le había prendido fuego para protestar por los altísimos precios de la gasolina.

El 17 de agosto de 2017, un novillero sevillano de 33, se plantaba a las cinco de la tarde, hora muy taurina, a las puertas de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid con una mochila y una pancarta en la que podía leerse: "Soy y me siento torero, pero sin una oportunidad no puedo conseguirlo y demostrarlo. No tengo otro remedio que recurrir a la huelga de hambre".

El pasado 7 de agosto, un trabajador francés de 37 años entró en el McDonald´s de su barrio, donde llevaba más de media vida currando, se encerró, se roció de gasolina y amenazó con prenderse fuego. Era su forma de protestar para que los dueños no vendieran el único McDonald´s de uno de los barrios con más paro, droga y violencia de Marsella, un negocio que daba trabajo a 77 personas.

Aquí tienen ustedes algunas formas de protestar de forma digna, comprometida y valiente. No sean pusilánimes: quemen su coche, pónganse en huelga de hambre, quémense a lo bonzo si lo desean y dejen vivir y de dar la brasa al resto del personal que no comulga con sus ideas.

