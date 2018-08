El tirón de la costumbre

Falta tiempo y sobran prisas, lógico ante un futuro político muy en el aire, porque tiempo por delante tiene más bien poco y no hay ni un minuto que perder, por eso, el que llegó a donde está de carambola, colándose por arte de espectaculares piruetas dispuesto a terminar de un plumazo con todos los chollos, prebendas, canongías, bicocas, mamandurrias y componendas de todo tipo que sus predecesores en el cargo habían tenido por costumbre aplicar, él, o sea, Sánchez, en contra de lo prometido dos días antes (promesa que en cuanto llegó al cargo dejó de ser deuda) la aplicó a las primeras de cambio colocando a todo quisque de su cuerda y confianza. Tuvo el detalle de rescatar del subempleo a gente tan valiosa como Óscar López para presidir Paradores de Turismo, y el sorprendente criterio de poner a un filósofo para presidir Enusa, cargo que había recaído siempre, por lógica, en un ingeniero, dos ejemplos de que vale cualquiera para lo que sea, y si malo es nombrarlos para algo que les viene grande, peor es que lo acepten los nombrados.

Vieja historia de la vieja España que a cada cambio de Gobierno se llenaba de meritorios y cesantes, porque para colocar a los que llegaban, antes tenían que descolocar a quienes allí estaban, que empujados por la norma de costumbre se veían obligados a seguir el mismo camino de quienes los habían colocado, el de la calle, pasando a la castiza condición de cesante, personaje galdosiano que dio mucho juego e inspiró a don Benito, que con maestría singular nos dejó estampas bellísimas de aquella España suspirante, chulesca, colorista, garbancera, esperpéntica y cochambrosa, por lo que viendo esto de ahora me viene aquello de entonces y noto que lejos de avanzar vamos para atrás.

Sánchez, como hemos sabido, no se cortó un pelo e hizo lo que tenía que hacer con inusitada celeridad, tenía que cimentarse a toda prisa y cimentado está, ¿por cuánto tiempo? Esto se verá en su momento, que más temprano que tarde lo veremos, la historia se repite y con solamente mirar y ver lo que dejamos atrás intuimos lo que de camino viene.

Jaime Campmany, en ese recopilatorio que nos dejó lleno de "desvergonzadas anécdotas" titulado "El jardín de las vívoras", recoje una que protagonizó un tal Natalio Rivas. Este hombre no fue un cualquiera. Abogado, político y escritor, que llegó varias veces a ser diputado en Cortes y solo una ministro de Instrucción Pública (el equivalente ahora al de Educación) en el Gobierno de Manuel Allendesalazar, entre el 12 de diciembre de 1919 y el 5 de mayo de 1920, poco menos de cinco meses, personaje muy popular, dicharachero y cercano, alpujarreño de nacimiento, cuenta Campmany que la víspera de viajar a Madrid para tomar posesión de su Ministerio, reunió al paisanaje con la idea de explicarle en qué iba a consistir su trabajo en el Gobierno de España. Pues hablándole a su gente estaba cuando uno de los presentes, tal vez harto de palabras que por un oído le entraban y por el otro le salían, "le interrumpió impaciente con una frase que ha pasado a la historia y se ha convertido en el paradigma de las reivindicaciones de los secuaces de un político poderoso:

—¡Natalio, colócanos a tos!".

