La polémica del colegio

Ignoro cuántos dioses habitan el más allá de las nubes vigilando a los hombres. Ignoro sus intenciones para con nosotros; si son, como se presumen, tan maravillosas sus eternidades; si acaso solo son espejismos, caminos de la imaginación, por donde las almas humanas nos elevamos hacia la infinita ingravidez de las estrellas. Lo ignoro todo, excepto que, en esto de ponerle luz a las oscuridades del hombre, caben todos los misterios; y en la voluntad y libertad de cada ser humano, igualmente caben todas las decisiones. Por tanto, que cada cual se las arregle con su dios. Que interprete a su antojo su voz de las alturas, que ayune por él, peregrine, se flagele, le bendiga o pida explicaciones. Cualquier cosa está en su libre albedrío, cualquiera, menos hacer de su dios una provocación, chantaje, o, lo que es peor, una amenaza para la convivencia de los pueblos.

Viene todo esto a cuento de la polémica tras el anuncio de la Consejería de Educación de impartir clases de Religión Islámica en un colegio de Salamanca. La autorización, según leo, se debe a que hay diez alumnos en el centro que lo solicitan y, las reacciones, muchas en contra, no se han hecho esperar.

La Alianza de Civilizaciones, ese foro que se creó para crear compatibilidades y tender puentes, no es tan fácil como la pintan. Ya no es por el menoscabo a nuestra propia cultura e identidad. Tampoco por eso de habernos (mal) acostumbrado a desnudar continuamente un santo para vestir otro. Más bien es por lo que pesa la reciente memoria de las persecuciones y masacres que, en nombre del Islam, han llevado a cabo unos cuantos fanáticos, poniendo en riesgo la integración en la sociedad de muchos otros cuantos que no defienden a su dios con la misma beligerancia.

