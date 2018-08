Lo que nos espera

Algunas calles de Salvatierra de Tormes nos avisan del futuro que le espera a otras de otros pueblos de la provincia. Fueron calles en las que vivían, conversaban y paseaban vecinos, que las abandonaron por la construcción del pantano de Santa Teresa. Les dejaron sin las tierras que fertilizaba el Tormes que pasaba por delante de sus casas, y sin ellas no era posible el futuro: además de las tierras les expropiaron las casas, así que poco a poco metieron en furgonetas y maletas lo poco que tenían y dejaron sus viviendas, pero no sus recuerdos. Algunos, pensado en la subida de las aguas y el regreso, tapiaron por si acaso puertas y ventanas con muretes de esa pizarra autóctona, que da forma y color a lindes, casas y murallas del pueblo y alrededores. Aún hoy pueden verse esas intenciones. Pero las aguas, nunca llegaron a las calles.

Salvatierra ha sido un pueblo fantasma durante décadas, donde se han expoliado a toneladas las venerables piedras que dieron forma a su castillo, sinagoga, cárcel y otros edificios principales, ahora deformes y mutilados, pero también a sus casas, y que quiere recuperar aliento. Solamente con esfuerzo de la imaginación pueden recrearse su extraordinaria muralla o los torreones y los edificios adosados a ellos, e imaginar a viajeros, guerreros, comerciantes o vecinos entrar y salir por las puertas de la muralla, muy especialmente por la del Río, que hoy desemboca en el Pantano y despliega una formidable alfombra de cantos rodados que se pierde en las aguas. Hoy sería Puerta del Pantano, pero entonces lo era del río, que era lo que los vecinos tenían más allá de sus tierras. Un río que les daba de comer y al tiempo les defendía de castellanos o árabes. Los que huían de Castilla o los territorios musulmanes quedaban a salvo en esta villa amurallada. Salvatierra. Y aún ruinosos, impresionan sus edificios, por ejemplo, la sinagoga, y es fácil imaginar el poder que se encerraba detrás de puertas enmarcadas por arcos de medio punto, fachadas esgrafiadas, ventanas recias y sobrias, que transmiten una sensación más poderosa en el silencio del pueblo, roto por un ladrido, el paso de un coche y sobre todo el contundente sonido del reloj de la iglesia, con su nido de cigüeñas y su reloj de sol. La iglesia parece haberse levantado bajo el nido, y el reloj de sol, a pesar de los siglos y los acontecimientos, sigue dando las horas. No muy lejos de él nació el inolvidable Filiberto Villalobos, don Fili, y se abrió un hotel rural con mucho encanto y una cocina recomendable.

Busca Salvatierra de Tormes su repoblación. Alfonso IX de León es hoy la Confederación Hidrográfica del Duero y el infante Don Pedro, hijo de Alfonso X, es el Ministerio de Hacienda. Salen lotes de tierras y solares a subasta y hay gente que se hace con ellos y construye, pero lentamente. Sospecho que será con el tiempo una urbanización para el fin de semana, puentes o verano, aunque viva en el pueblo una población permanente, aunque escasa, que tienen el privilegio de disfrutar cuando quieren de un patrimonio artístico quebrado y fascinante, y una historia que apabulla a quien la conoce.

