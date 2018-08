Cada vez hace más frío a pesar de las altas temperaturas, estamos en pleno cambio climático. Algo realmente preocupante, pero más aún el cambio de temperatura interior del ser humano. Cada día todo está más calculado, es muy importante, según dicen, optimizar los recursos. Los datos son muy importantes, tanto que en muchos casos cada día más, los datos están por encima de los sentimientos, los ahogan, los anulan, los asfixian.

Es el fin de una época, de un estilo de vida, el fin de una forma de ser y estar como humanos. Cada vez se impone más la humanidad de los deshumanizados. La burocracia cada día nos hace más superficiales y más inhumanos, más metódicos y más fríos y más calculadores y más distantes y más tristes y más menos.

Mucho me temo que al final hemos de darle la razón a Yuval Noah Harari cuando dice que: "la tecnología permitirá ´hackear´ a los seres humanos". Mucho me temo que de ser así el mundo será muy aburrido o lo que es peor, el mundo dejará de ser mundo. Los grandes poderosos lo querrán a su imagen y semejanza pero sin libertad, querrán ser dioses y serán unos tiranos. De hecho ya hay muchos tiranos de distintos tamaños que según sus posibilidades intentan imponer su orden y su sistema. Les agobia y les da miedo la libertad, ellos prefieren el ordeno y mando y hago saber. Ellos quieren ser la ley y el orden pero no desde el respeto, el diálogo, la escucha,€ si no desde la imposición y la dictadura. Todo en base a sus intereses o a los de su partido, su empresa, su negocio o su institución.

