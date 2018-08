Política y literatura

En los años treinta los nazis presentaron en Alemania una exposición de "arte degenerado" en la cual aparecían obras de los mejores pintores de la época, echados a la pira a causa, no sólo de la ideología personal de los artistas, sino también porque sus pinturas no respondían a los cánones dictados por los nazis. No en balde Adolfo Hitler era pintor, no muy bueno, por cierto, y se creía en condiciones de señalar lo que se debía hacer y lo que no en pintura. También, en el otro extremo, los soviéticos con su "realismo socialista" arrumbaron y persiguieron a los mejores artistas de la época. Los casos de Bulgakov, Tchaikovsky o Pasternak son paradigmáticos al respecto.

Grandes escritores, cineastas, pintores, músicos... hubieron de abandonar sus países cuando sobre éstos cayó la plaga totalitaria. Thomas Mann, Nabokov, Kundera, Cernuda o Semprún están en esa nómina. A éstos, por ser escritores, no sólo se les privó de la patria, también del público que los leía en su lengua, hasta tal punto que algunos (Nabokov, por ejemplo) tuvieron que "renacer" en un idioma de adopción. Pero dejemos esta "larga y triste historia" ya que, por suerte, hoy las cosas ya no son así y desde el poder no se pretende dictar normas artísticas, pero eso no quiere decir que no existan problemas.

