La gente que vuelve

Nada, que Franco ya tiene un pie fuera de la tumba. Un asunto que alimentaría una de aquellas novelas de Fernando Vizcaíno Casas, que imaginó su resurrección, o una peli de Luis García Berlanga, con ayuda de Rafael Azcona, y protagonizada por Pepe Isbert, si se diese el caso de que al deslizar la pesada lápida que le guarda a buen recaudo, el Caudillo no estuviese en su caja y en su sitio. Puedo imaginarme a otro Arias Navarro compungido, al borde de las lágrimas, decir aquello de "españoles, Franco no está en su tumba", así como el lío que se iba a preparar. Habría una feria de las especulaciones en las que se discutiría si ha sido milagro o conspiración. Los nostálgicos no tendrían a donde ir, los curiosos que acudirían al Valle se multiplicarían y los que defienden su inhumación se quedarían compuestos y sin huesos o momia. Un lío. Harían su agosto, claro, los novelistas de misterio y novela negra, nuestro José Luis García Sánchez podría hacer otra peli del tipo "Los muertos no se tocan, nene" y echaríamos mucho más de menos a Basilio Martín Patino. Naturalmente, Fernando Arrabal tendría que escribir uno de sus textos surrealistas y absurdos para estrenarlo en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo el año que viene. Le veo muchas posibilidades al misterio: al hecho de que por alguna extraña razón los restos no estén y vuelva a ponerse de moda la rumba de Peret "El muerto vino", compuesta por Guillermo González Arenas para el Trío Venezuela en 1965 e inspirada en un hecho real: no estaba muerto, estaba de parranda. En aquella canción el muerto de llamaba Blanco Herrera. Y estaba vivo.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más