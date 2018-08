Y al cuadragésimo tercer año lo resucitan

Aunque Vizcaíno Casas lo resucitó a los tres años de muerto y lo escribió, sin embargo no estaba escrito que fuese a resucitar otra vez porque no consta en ninguna parte que volviera a morir y por lo visto murió porque lo están resucitado, y en ello están quienes precisamente desean más que nadie tenerlo no solo muerto, también enterrado en ninguna parte, condenándolo así al silencio de una tumba inexistente, como si nunca hubiera existido. Y están montando en su nombre lo que no estaba escrito ni nadie pensaba que algún día fueran a escribirlo y hoy se está escribiendo de esto más que de ninguna otra cosa.

Se han empeñado en que Franco levante la cabeza y salga de la tumba en la que lleva cuarenta y tres años bajo una losa de mil quinientos kilos de peso y acabarán consiguiéndolo, pero no a golpe de pico y pala sino de decretazo. No viven hoy para otra cosa, lo demás puede esperar, no mucho, la verdad, porque el tiempo escasea y corre sin freno, pero Franco no. El tiempo para él se terminó y no hay ni un segundo que perder. ¿Qué pretende Sánchez con esto, satisfacer su ego? Eso y muy poco más, además de indignar a media España, sin que signifique que esa media España sea franquista, ni hablar de eso, porque entre los indignados los hay franquistas y los hay que no lo son ni lo han sido nunca. Esta indignación responde a la vileza de un gesto inútil de un Gobierno inútil presidido por un incapaz, incapaz porque no le da para más e incapaz también porque, aunque le diera, está totalmente vendido a los intereses de quienes lo llevaron en volandas a la Moncloa, patulea toda ella separatista y radical a la que España le importa un bledo. Bueno, sí, le importa porque va a por ella, a hacerla pedazos hasta borrarla del mapa... y no pararán mientras vean posibilidades de conseguirlo.

