Viaje por la raya

La búsqueda de datos sobre María Alcoforado, la monja enamorada portuguesa, me llevó hasta el libro La Raya de Portugal, escrito por Antonio Pintado y Eugenio Barrenechea. Esta obra presenta las crónicas del viaje realizado, en 1972, por esos periodistas del diario Informaciones, desaparecido en 1983. La primera parte está inclinada al costumbrismo, mientras la otra, es más positivista, de datos socioeconómicos. Los dos trabajos son de gran interés. El ejemplar lleva una dedicatoria firmada a bolígrafo por Maribel y María, dice: "A nuestro padrino en la visita turística a Salamanca, 26 de Agosto 1974" El padrino me lo dio a mi, pero sólo recuerdo de él que trabajaba en el Clínico.

Los viajeros entraron en Portugal por Ayamonte, para seguir hacia el norte, haciendo un zigzag, de un país a otro. Así recorrieron cinco mil kilómetros. Donde abundan mujeres vestidas de luto a un lado y a otro, el autor, ironizando, propone: "para la promoción turísticas" que se denomine a la raya como "la costa de luto". La emigración ha hecho mella en la población de toda la frontera. La española fue legal y una gran fuente de ingresos, pero causó la despoblación, un ejemplo, en el pueblo de Zarza la Mayor (Cáceres) donde no hay trabajo en el campo, y por entonces, un autobús iba cada semana a Barcelona. Un dato asombroso: "De las 16.000 hectáreas que tiene el término municipal, 8.000 son de una sola finca. Pasaron por Las Hurdes y Las Batuecas, suben a la Peña de Francia, nos cuenta la Historia de Ciudad Rodrigo. Evocará a Gabriel Galán, al que los poetas jóvenes quieren echar del parnaso, sin embargo, Pintado, por las tierras salmantinas, se reconcilia con el autor de Castellanas, tampoco se olvida de traernos algunos versos de Fray Luis.

