¡Señor, qué cruz!

Con el ánimo de poner orden en las cosas y colocar a cada cual en su sitio, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado su propósito de "resignificar" el Valle de los Caídos. Pues como no hay nada más urgente en España que solucionar este problemón todavía pendiente, ayer el Consejo de Ministros dio el primer paso con un golpe de decreto Ley

El Valle de los Caídos, construcción de imponente hechura, monumento sobrecogedor, horadado en la roca de Cuelgamuros, lugar de encuentro con uno mismo y con el Dios que cada uno lleve dentro, también pensado para aquellos que no llevan ninguno. Hay muchas maneras y motivos para rezar a Dios... o a lo que tenga por Dios si algo tiene.

¿Saben qué es lo que más molesta del Valle? para algunos tal vez lo único, ¡la Cruz! Lo que es y simboliza. Si no hubiese cruz, para éstos el Valle no existiría, no por olvido, sino por irrelevancia. La Cruz lo es todo. Dichosa cruz que sigue alimentando odios tanto como el primer día, y cuando digo primer día me refiero al de aquel año de hace veinte siglos en que la alzaron en lo alto del Gólgota y allí quedó. De entonces hasta hoy no ha dejado de pesar, y de qué manera, sobre espaldas y conciencias, por eso quien cree podérsela quitar de encima lo intenta, otra cosa es que lo consiga.

Un no cristiano no tiene este problema, tampoco debería tenerlo un ateo por el hecho de serlo. La cruz lo abarca todo, lo acepta y lo ampara bajo sus brazos. ¿Qué hay de malo en ello?

