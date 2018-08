La locución latina damnatio memoriae significa "condena de la memoria". Cuando el Senado romano la decretaba, se eliminaba todo lo que recordara al condenado, estatuas, pinturas, medallones - ¿les suena? -, inscripciones...La Iglesia, mejor el Papa Esteban VI, llegó mas lejos. Allá por el Siglo IX, organizó contra su antecesor, el Papa Formoso, un juicio que ha pasado a la historia como el "Sínodo del terror". Lo sacaron de la tumba, lo revistieron, sentaron en la silla papal y soportando su hedor lo enjuiciaron, sin que el encausado dijera ni pío en su defensa. Como no podían condenarlo a muerte, porque llevaba nueve meses pudriéndose, declararon ilícita su llegada al Pontificado, destruyeron lo que había construido, revocaron sus decretos, obligaron a renunciar a los clérigos que había investido, le cortaron los tres dedos con los que había impartido bendiciones y lo arrojaron al Tíber.

Hay quien asegura que Pedro Sánchez no pretende llegar tan lejos con Franco, que no oficiará un juicio cadavérico, de escarmiento contra quien no puede borar de la historia, pero como buen okupa monclovita, va a desokupar al dictador escurialense y dar un estirón, y dineros, para la Ley de la memoria histórica. Con elloa habrá logrado dos hazañas : echar a Rajoy de la Moncloa, y a Franco del Valle de los Caidos. ¿Y luego que?. Pues que le sirva de provecho, diría uno de mi pueblo. Vaya si le servirá. A un ilustre albense y excelente escritor, que se ganaba la vida tratando de la Santa, le pusieron de mala uva en Madrid "el chulo de Santa Teresa".Uno lleva años llamando "los chulos de Franco" a los que medran políticamente esgrimiendo la memoria del dictador, y queriendo impregnar de un pecado original franquista a todos los que no piensen como ellos. De momento va ganando esa disyuntiva falaz, propalada por Podemos y adoptada por el PSOE oficial, de que quien no está de acuerdo con la saca del cadáver embalsamado es un facha, y quienes aplauden unos demócratas.

