Mentiras y adoctrinamiento

Acabo de hojear un libro de texto de Geografía e Historia de un colegio cualquiera de Castilla y León y no doy crédito. Y si esto pasa en Castilla y León, qué no ocurrirá en Cataluña, Valencia o Baleares, donde el independentismo lleva años escribiendo su historia particular y construyendo una memoria histórica paralela, como la de Pedro Sánchez de circo y pandereta.

En un par de años, los niños de primaria estudiarán en los manuales académicos que Pedro Sánchez fue el que hizo posible la reconciliación por haber conseguido el hito de desenterrar a un muerto después de 42 años o el que consolidó el sistema democrático por saltarse a la torera el Senado cuando no controla los votos, que es lo que trata de hacer con el techo de gasto que ha pactado con su amigo el de la coleta.

El ejemplar de texto que ha caído en mis manos no es de la Comunidad Autónoma de Cataluña, ni de la de Valencia, ni siquiera del País Vasco, donde llevan años metiéndoles en vena a los escolares el nacionalismo que puede justificar cualquier atrocidad.

El manual es de Castilla y León, una región gobernada por el PP de Juan Vicente Herrera. Los libros narran una supuesta historia carente absolutamente de objetividad, tendenciosa a más no poder, doctrinaria y además están plagados de mentiras o de errores imperdonables.. Absolutamente impresentable.

Dudo mucho de que la síntesis absolutamente sesgada de lo que han sido los gobiernos de Zapatero y Rajoy pueda considerarse ya historia de España, pero no soy ninguna experta en la materia. Lo que está muy claro es que quien o quienes lo han escrito de objetivos tienen muy poco y la Consejería de Educación cuando poco ha hecho dejación de la función de supervisar los manuales.

No me sirve que la Consejería de Educación de la Junta, cuyo titular el Fernando Rey, se excuse diciendo que tiene muchos materiales para revisar. La Educación es fundamental. De hecho cualquier país avanzado se distingue por la inversión que realiza en esta materia. Pero no podemos hablar de calidad si lo que les estamos inculcando a quienes constituyen el futuro de este país son mentiras, falsedades o una historia tendenciosa. El simple hecho de afirmar que el movimiento del 15-M, del que después surgirían partidos antisistema del tipo de Podemos, nació con Rajoy da una idea de las falacias que se pueden leer. Floreció con Zapatero como una respuesta a los problemas de la crisis económica, cuya gestión fue nefasta por parte del líder del PSOE.

