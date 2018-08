Bartolomicos

El 25 de abril de 1869 se inaugura el monumento a Fray Luis de León en el Patio de Escuelas. Como todos sabemos, la escultura de Nicasio Sevilla es ya un icono universitario y salmantino al que la rana le quita tiempo de contemplación, lamentablemente. Antes de la inauguración, hubo cierta división sobre el lugar más adecuado para el monumento: había quien abogaba por el Patio de Escuelas y quien defendía la llamada Plaza del Colegio Viejo, que no era otro que el Colegio de San Bartolomé o, como le llamamos hoy, Palacio de Anaya. En realidad, aquel Colegio ya no estaba en su sitio cien años antes de inaugurarse la escultura: en su lugar se iba levantando el Palacio de Anaya. El viejo colegio era entonces un muestrario de grietas propiciadas por el famoso Terremoto de Lisboa entre las que podían verse cuatro siglos de alternancia de tiempos dorados y oscuros. Desconozco la razón por la que Diego de Anaya, fundador del Colegio, dedicó este al apóstol desollado, patrono de quienes trabajan el cuero y padecen convulsiones. Se asegura que Miguel Ángel se autorretrató en un trozo de cuero que lleva San Bartolomé en la Capilla Sixtina. Hoy se le recuerda. Es San Bartolomé y es muy celebrado en la provincia: Aldeadávila, Los Santos, San Morales –pueblo de mis mayores—, Cepeda, Alconada€ Es el santo, además, de mi amigo Bartolomé Benito, que tanto conoció por sus negocios hosteleros la noche salmantina. Un nombre, Bartolomé, frecuente como apellido, y citado como Bartolo, que es como se conoce popularmente al colegio que sustituyó en los años cuarenta del siglo pasado al Viejo al final de Serranos y años más tarde en el Campus, donde recuperó su estatus de colegio mayor. El viejo "Bartolo" de Serranos anda en obras para convertirse en centro de estudios de español si alguna vez dejan de encontrar restos en su subsuelo, que parecen no tener fondo arqueológico.

