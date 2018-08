300 malnacidos

"Pero al que escandalice a uno de estos pequeños, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar". ¿Reconocen al autor de esas palabras?: son de Jesús de Nazaret. Cuesta echárselas al talego en estos tiempos, y aunque el Evangelio es un anuncio de misericordia infinita por parte de Dios al hombre arrepentido, ahí están y con ellas hay que pechar. Las he recordado estos días a propósito del denominado "informe Pennsylvania", la "película" de terror de los curas pederastas: unos 300 que abusaron sexualmente de más de 1.000 niños. Aunque las cifras comprenden solo algunas diócesis de Estados Unidos y se da por seguro que el número será mayor cuando la investigación se extienda a todo el país. Pero ya han hecho un daño irreparable a la Iglesia católica, hasta provocar que el Papa haya escrito una carta dirigida a todos los católicos, cargada de dramatismo, y en la que califica los actos de crímenes, además de horrendos pecados.

¿Se puede seguir creyendo tras algo así? Hay gente que ha perdido la fe cuando ha sabido, no ya estos hechos, sino los de Irlanda, Chile y otros países en que el crimen sexual de clérigos ha arraigado. Acierta Francisco cuando en su carta denuncia el clericalismo como fermento en que ha crecido este horror. Confundir la Iglesia con los clérigos es un grave error teológico, pero fomentado por la jerarquía, que ha convertido a laicos y mujeres en meros figurantes. No está de más recordar que la Iglesia es la comunidad de los creyentes en la que nadie está por encima de nadie y el primero debe ser el último, de ser consecuente con las palabras del maestro de Nazaret.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más