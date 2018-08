El retorno del fascismo

En muchas ocasiones el término fascista se utiliza con demasiada ligereza. Ya es un lugar común, un insulto habitual, un recurso fácil. Es el adjetivo de moda, al que recurren los prescriptores de opinión a la primera que salta. Lo hacen sobre todo los líderes de la izquierda, que nos tienen acostumbrados a tachar de fascista a cualquiera que no acepte sus postulados. Si no está usted de acuerdo con la Ley de la Memoria Histórica y piensa que hay asuntos mucho más importantes para los españoles que desenterrar, enterrar, momificar o marear al cadáver de Franco, es usted un fascista. Si no es partidario de abrir las fronteras y conceder papeles a todos los subsaharianos arrojados a las playas de Andalucía, es usted un fascista. Si defiende que los terroristas y los violadores deben cumplir íntegras las penas y que solo pueden salir de la cárcel cuando se hayan arrepentido o se hayan reinsertado, es usted un fascista.

El término está devaluado, sin remedio. Tanto que sería conveniente volver a las raíces y atenerse a la definición de la Real Academia de la Lengua para ver quién cumple los requisitos del vocablo. Dice la RAE que fascismo es "un movimiento político y social de carácter totalitario€ que se caracteriza por el corporativismo y la exaltación nacionalista". No hay que ir muy lejos para encontrar similitudes.

