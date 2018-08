Hace unos días alguien en "Facebook", en la página Fernando Alonso Club de Fans, se preguntaba asombrado qué habrá hecho el piloto asturiano para que en su propio país le odien tanto. La respuesta fue unánime: la envidia. Y un factor añadido: lo tontos que somos, pues no hay un solo país en el mundo que tire piedras contra su patria, contra su himno, contra sus estrellas, contras su Historia, ¡contra su propia estabilidad social y económica! Así de gilipollas somos.

Al hilo de la anécdota de Alonso, lo cierto es que estamos sin duda atravesando el periodo más oscuro y necio de nuestra democracia, democracia para la que ya hemos demostrado sobradamente y con medalla olímpica que no estamos preparados. Así lo demuestran día a día nuestros políticos, gente salida de la nada intelectual y profesional que ha asaltado, como me gusta decir, las instituciones para uso exclusivo de ellos y de sus palmeros. En el Congreso de los Diputados ya no reside la soberanía nacional, residen y a todo tren una panda de parásitos y de enemigos de la Constitución y de la democracia. En España, en lugar de ir a la cárcel o de tener con suerte un trabajillo sin cualificar, les ponen un micrófono delante para insultarnos.

