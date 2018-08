Pedro Sánchez ha decidido abrir algunas puertas del complejo de La Moncloa para que los ciudadanos puedan visitar sus dependencias. Así, se podrá entrar, según las informaciones que se han filtrado, en la sala donde se reúne el Consejo de Ministras y de Ministros y también en la que comparecen los miembros del Ejecutivo al acabar sus reuniones para atender a los periodistas. De momento parece que quedan fuera del "tour" las áreas privadas, el despacho del "Presi" y, por supuesto, el búnker desde el que se dirigiría el país en caso de grave amenaza de cualquier tipo. Bueno, por algo se empieza para alejar lo que se ha dado en llamar "el Síndrome de La Moncloa". Todo comenzó en la segunda mitad de la década de los 70, cuando el Gobierno de Adolfo Suárez decidió cambiar la sede de la Presidencia desde el Paseo de la Castellana, cerca de la Plaza de Colón, hasta la ubicación actual, al lado mismo de la Facultad de Ciencias Políticas, donde yo estudiaba por entonces. Estudiantes y algunos profesores montamos en cólera ante lo que consideramos una gran afrenta. La casualidad quiso que aquel curso yo me hubiese matriculado en tercero y cuarto de la carrera. Las protestas que se sucedieron a lo largo de los nueve meses, un día sí y otro también, unidas a una huelga de PNN (Profesores No Numerarios) desembocaron en que algunos de ellos diesen algo así como un aprobado general, lo que me vino de perlas para sacar adelante todas las asignaturas de los dos cursos.

