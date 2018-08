¿Español? Sí, gracias

Para entenderse con el resto del mundo no está mal, no así para que los españoles [en España] se entiendan entre ellos. Aquí, el español, el idioma de todos, el oficial del Estado, el mismo que la Constitución determina que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usarlo, más que un vínculo de entendimiento es una razón para lo contrario, en la que se atrincheran en algunos lugares de España para marcar clase y distancia con la idea de romper todo aquello que nos une.

En Salamanca hablamos español y quienes no saben hablarlo, porque no es su idioma, aquí vienen desde medio mundo a aprenderlo. Y lo aprenden. No es infrecuente escuchar a los aprendices de español ponerse a prueba intentando hacerse entender con lo aprendido, que poco a poco mejorarán con esfuerzo y persistencia, porque quien quiere y se empeña en aprenderlo lo consigue.

Pero no solo se habla español en Salamanca, también en toda España, incluso en aquellos lugares donde no quieren hablarlo y procuran que se ignore poniendo trabas cuando no prohibiendo su aprendizaje, rechazo que solo se da aquí, único país donde abominan del idioma propio y común para refugiarse en el suyo particular, aunque esta estrategia no los lleve a ninguna parte y acaben hablando entre ellos de lo suyo y de nada más, como si el mundo se acabara en los límites de la aldea que habitan, mundo en el que veinte países lo hablan (además de en Estados Unidos, Belice, Puerto Rico, Israel, Filipinas€) y más de cuatrocientos millones de personas lo tienen como idioma materno, más aquellos que lo adoptaron como segundo idioma del que se valen para moverse por el mundo sin traumas.

En Salamanca, por ser lugar al que vienen gentes de otras partes a aprender español, estamos hechos a oír idiomas de todo el mundo. Escuchar por nuestras calles hablar en portugués, italiano, inglés, alemán, francés, japonés, chino, árabe, ruso, gallego, catalán, vascuence o lo que sea, ya que puestos a sacar maneras de hablar salen mil y unas, es parte del ambiente que se respira todos los días del año, por cierto, ambiente bastante sano del que nadie enferma, por eso se puede hablar lo que se quiera que no se lo echarán en cara. Malo si algún día esta Babel nuestra dejara de oírse, sería el síntoma de que habíamos dejado de existir.

