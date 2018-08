"Le quedaba un último aliento y fue para su niña. Los restos esparcidos del avión siniestrado

y un bombero, fueron testigos de su desprendimiento : primero mi hija..Resolvió sin vacilación el

atroz dilema en que la catásfrofe la había situado..." (escrito aquí hoy hace exactamente diez años,

bajo el título "Dar la vida dos veces" : coció a su hija como pan tierno nueve meses, y la volvió a

dar la vida entre las llamas del vientre destrozado de una areonave). Se llamaba Amalia Filloy, de

La Fregeneda. Boina.

Cosieron a puñaladas a su hijo en una gasolinera. Dejó su empleo y dedicó el resto de su

vida a buscar a los asesinos. Se infiltró en los bajos fondos y no actúa por venganza, sino para

lograr justicia. Después de veinte años, el Juez ha archivado el asunto, pero no se rinde, recurrirá al

Constitucional y seguirá investigando.Asi lo ha dicho esta mañana en la COPE. Se llama Francisco

Holgado, pero le dicen "Padre coraje". Chapeau.

Gran futbolista, de la selección nacional, y estrella en un equipo inglés cuando se lesionó

gravemente. Los cirujanos europeos que le operaron, le aconsejaron dejar el fútbol. No arrojó la

toalla. Un fisioterapeuta ha estado dos años tratando su tendón de Aquiles en Salamanca. Contra

todo pronóstico, el domingo debutó en la Liga con el Villarreal, haciendo una primera parte

excelente, con la clase que atesora. Se llama Santi Cazorla.

