La Junta se enreda

El final de la legislatura está siendo especialmente difícil para el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. A punto estuvo de no tomar posesión hace tres años y medio, cuando ganó sus cuartas elecciones, aunque no por mayoría absoluta.

De mala gana se presentó para ser investido presidente después de catorce años en el cargo —en marzo del próximo año cumplirá 18 al frente del Gobierno regional— con la intención de señalar a su heredera sin pasar por las urnas. Pero los planes se le truncaron. Ya no podría elegir a dedo a su sustituto y, como quedó demostrado en las primarias de Castilla y León celebradas en marzo del año pasado, su ascendente entre la militancia del PP ha quedado muy menguada. Tampoco consiguió que su favorito, Antonio Silván, obtuviera el respaldo de los militantes del partido para ser su sucesor al frente del PP en Castilla y León. Y no fue porque la maquinaria del Gobierno regional no trabajara noche y día para conseguir su propósito.

Y a pesar del revolcón que se llevó el protegido de Herrera en las primarias del PP que auparon a Fernández Mañueco a la Presidencia regional con el respaldo mayoritario de los militantes, no claudicó y ha seguido intentando encumbrar al alcalde de León a la menor oportunidad que ha tenido. Así fue como lo "coló" en la nueva ejecutiva nacional del PP que preside Pablo Casado. Es verdad que Antonio Silván ya estaba en el equipo de los elegidos desde el congreso de febrero del pasado año, pero seguramente de no haber sido por la mediación del presidente de la Junta, ahora no hubiera estado en el equipo directivo del nuevo líder popular.

