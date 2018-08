La espiral

Y ahora que Messi se dispone a tirar una falta desde el borde el área y ahora que se interna Bale por la banda derecha para centrar y que remate libre de marca Benzema y ahora que Diego Costa se lleva el balón a trompicones entre la tupida defensa rival, tal vez lo mejor sea que al tiempo que disfrutas del juego, te pongas en guardia y no te creas lo que te dicen tus comentaristas, presentadores, actores o deportistas preferidos.

Tal vez no seas consciente de que las casas de apuestas están redoblando su campaña y han empezado a poner sus putrefactos huevos en tu desprevenido cerebro, como ya lo hicieron en anteriores campañas en el de otros incautos. Tampoco sabrás que los despreocupados gestores que administran el tesoro público, están tan interesados en este floreciente negocio, que no piensan advertirte del peligro que supone tu primera e inocente apuesta.

Es decir, que inesperadamente puede que en el intermedio del Real Madrid - Getafe, aparezca en tu televisor Coronado, Iniesta o hasta el bueno de Vicente Del Bosque y con sus encantadoras sonrisas te pidan que hagas un depósito de 100 euros en alguno de estos casinos ya que vas a llevarte hasta el 200 % de esa cantidad.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más