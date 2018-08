Contra pereza

Día 31 de julio; momentos para los buenos deseos de los colegas: "Ahora, a disfrutar de unas merecidas vacaciones", me dicen. Yo, por si acaso, me cubro las espaldas: "Bueno, bueno, merecidas o no, unas vacaciones son unas vacaciones".

Una milenaria raíz indoeuropea (wak-) está en el origen de la palabra ´vacaciones´. También en el de otras voces familiares: vacío, vacar y vacante, evacuar (disculpen), vano€ Subyace a todas ellas la noción de abandono, de vacuidad, de dejar de lado lo normal. El significado de ´vacación´, en concreto, se vincula a la interrupción transitoria de los trabajos habituales, y, por asociación, al descanso. Al descanso pasajero, por cierto: Shaw pensaba que unas vacaciones perpetuas definen bien el infierno. No sé yo.

La identificación vacaciones-reposo parece natural: conviene dar alguna tregua al cuerpo y a la mente (si se puede: millones de conciudadanos no tienen tanta suerte). Pero muchas veces, para descansar de las vacaciones se necesitan otras vacaciones. Especialmente cuando no consisten en un far niente más o menos dolce y se emparejan con otra idea dominante: la idea de escapada viajera.

