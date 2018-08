Nada nuevo bajo el sol de Cataluña

El 17-A ocurrió lo que estaba cantado que iba a ocurrir. Quien esperase otra cosa pecaba de ingenuo, solo de eso, pecado venial, sí, pero pecado que en política no tiene perdón de Dios.

"Se ama lo que se estima" y se estima lo que se conoce, lo que no se conoce (por simple lógica) no se puede estimar, en el mejor de los casos, porque en el peor se odia, sentimiento tan fuera de lógica como la falta de estima a lo que se ignora, porque aquello que se ignora no existe para el ignorante y ¿cómo puede odiarse algo que no existe?

La entrecomillada frase es de Ramiro de Maeztu que aparece en su "Defensa de la Hispanidad", libro en el que recoge un escrito fechado el 30 de marzo de 1751 por el marqués de la Ensenada que dice: Ha siglos que no ha habido ministros que mirasen por el bien de esta Monarquía —reinaba entonces Fernando VI, hijo de Felipe V y hermano de Luis I, por tanto, el tercero de la dinastía borbónica que sentaba sus reales en el Trono de España—, que no ha sido arruinada mil veces porque Dios no lo ha permitido€ Nunca supimos expender a tiempo diez escudos, ni los teníamos tampoco, porque hemos sido unos piojosos llenos de vanidad y de ignorancia". El marqués nos deja claro que la historia que hoy vivimos es tan vieja, al menos, como su escrito, perfectamente aplicable a lo actual, prueba de que en esto y en otras cosas seguimos igual.

Sin embargo nos asombramos de algo tan viejo como lo catalán y nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos y oímos cosas que, la verdad, clamarían al cielo en otro país, pero en el nuestro no tiene porqué, al menos entre quienes conocen la historia. Lo del viernes en Barcelona fue más de lo mismo, y el primero que lo sabía y se exponía (consciente) al chaparrón independentista era el propio Rey, que aguantó estoico las astracanadas de la chusma "quimtorrana", porque de aquellos "piojosos, llenos de vanidad y de ignorancia" a los que se refería el marqués de la Ensenada, estos de ahora, que lo son tanto como aquellos, si no más, porque ahora hay muchísimos medios que entonces no había para no serlo. Hay que conocer la historia para valorar lo heredado, porque lo uno es consecuencia de lo otro y nada hay nuevo bajo el sol de Cataluña. Estamos recogiendo la cosecha que otros sembraron.

Desde la Generación del 98 (Maeztu a ella perteneció) trataron este problema con absoluta clarividencia, porque sin ser nuevo, la pérdida de Cuba lo estimuló. Para Ortega y Gasset, lo catalán, era un problema sin remedio, lo que obligaba a conllevarlo por los siglos de los siglos, algo por lo visto nada fácil de conseguir.

Unamuno fue más allá en su percepción del asunto, no se anduvo con rodeos y dejó escrito que España "merecía perder Cataluña", así de breve y de claro, además, por las mismas razones que la llevaron a perder Cuba, y le echó la culpa a la "cochina prensa", que andaba en la hinopia sin enterarse de lo que pasaba. Hoy la prensa se entera de todo, y si alguna hay que no, es porque prefiere no hacerlo al jugarse en ello su existencia.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más