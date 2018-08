Dentro de dos años, en 2020, un día como hoy estas páginas serán centenarias. LA GACETA formará parte del exclusivo club de periódicos centenarios como el Novelty lo es de los cafés, La Madrileña de las pastelerías, Huebra de los muebles, Urbina de las farmacias, el Liceo de los teatros, La Perdiz de las casas de comida€ Ayer este diario, casi centenario, publicaba un emocionante reportaje de comercios tradicionales y al tiempo que lo leía iba recordando lo que hemos ido perdiendo por el camino: ultramarinos, zapaterías, ferreterías, sombrererías€¡Qué se puede decir de bares, cafés y gloriosas casas de comidas! Si colocásemos una placa de recuerdo en el lugar donde estuvieron tendríamos las calles alicatadas, pero también serían un escaparate cultural. Contamos —si se fija— con muy pocas placas de reconocimiento a algunos de nuestros ilustres, en ocasiones desplazadas: la de José Jáuregui esta lejos de su calle y lo mismo ocurre con la de Ventura Ruiz Aguilera. Y carecemos de placas que indiquen que aquí estuvo, nació, murió, escribió o tuvo lugar determinado acontecimiento o escena, lo que me parece una falta de oportunidad cultural. A mi me gustaría que el 20 de agosto de 2020 en la Plaza de San Isidro se descubriese una lápida recordando que allí nació el centenario diario LA GACETA, que costaba 10 céntimos, salía a la calle por la tarde y tiraba tres mil ejemplares. También me gustaría que se recordase que la calle del Jesús es citada en El Estudiante de Salamanca, de Espronceda, que en la calle Ancha vivió Calderón de la Barca y en Ramón y Cajal Filiberto Villalobos, por ejemplo. O que la calle de Ventura Ruiz Aguilera fue la "Calleja" porque lo era, calle de colmados, cafés o restaurantes en otro tiempo.

Supongo que al menos podría estudiarse la idea.

Habría que situar también los perdidos teatros y cines de Salamanca, todos ellos históricos, que me vienen a la memoria en las vísperas de una nueva edición de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, cuyo apartado infantil está dedicado a la mujer en las artes escénicas, donde hay salmantinas bien conocidas: desde la añorada Rosa García, alma mater de la Feria, a Charo López, Helena Pimenta, Guadalupe Lancho, Maribel Iglesias, Celia Sánchez, Isabel Sánchez, Marieta Monedero, Elena Román, Raquel Pérez, Inma González, Elena Román, María Osuna, Nuria Galache€El teatro ha dado en Salamanca actrices y personajes, como la propia Teresa de Jesús, interpretada por Galache, o Celestina, que encarnó la gran López, pero también las mujeres del Estudiante de Espronceda, por ejemplo. Espero que la edición de este año de la Feria de Teatro despierte vocaciones entre las chavalas que participen en ella, como me consta que lo han hecho ediciones anteriores. Y si no es para el escenario, que lo sea para las butacas.

