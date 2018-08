Adiós al Boni

Nos avisó hace tres días su amigo Alfayate, con el que compartió cincuenta años de peripecias:

Han traído al Boni desde Ibiza a morir al Clínico, está terminal. No podíamos creer sus palabras. Eran tan dolorosas...

Esa misma mañana nos acercamos a verle al Hospital, le llevamos en el zurrón una embuelza de lomo ibérico, para que evitara la comida de allí y por halagar su vocación trapichera a la que no renunció nunca.

Nos recibió emocionado y sonriente, aunque no pudo evitar, ni nosotros tampoco, una tímida muestra de emoción en los ojos aguados.

-Te ha faltado un campano de clarete frío -me dijo- aquí no dan priva. Y se echó a llorar. Estaba débil y sentimental, pero nada más vernos escondió el lomo en la taquilla para que no se lo requisara la enfermera. Genio y figura....

Porque el Boni, era un figura, un tipo de gente que Salamanca crió en sus calles allá por los años cincuenta, que tuvieron por escuela las plazuelas y por aula los bares y garitos en los que Bonillla, tal vez el último pícaro de la ciudad, se doctoró muy pronto.

Tuvo Bonilla múltiples oficios y destrezas, mecánico de motos en el famoso taller del Pistolo, soldador de ferralla, escayolista, y sobre todo camarero, porque fue un gran profesional de la hostelería, curioso y eficaz. Muchos le recordarán oficiando como un mundano, peripuesto y sonriente, tras la barra del Café Manuela, en la calle Correhuela, precioso local decorado con auténtico mobiliario de la Casa Lis, que Chus Gil Cacho rescató de la piqueta.

