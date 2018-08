Torra, mezquino e impune

Nada hay más mezquino que aprovecharse del dolor, de la tragedia y de la muerte de inocentes para convertir el recuerdo de las víctimas en un acto de política rastrera. Nada hay más miserable que utilizar el homenaje a los asesinados por el odio de los radicales islámicos para reivindicar un objetivo ilegal, inconstitucional y destructivo. Nada hay más abyecto que escuchar al presidente de una institución como la Generalidad, que forma parte del Estado español, atacar los pilares de ese Estado y hacerlo desde la desvergüenza y la impunidad, con la excusa de conmemorar los atentados de Barcelona y Cambrils.

Todo lo vil e innoble concentrado en dos días de insultos a los ciudadanos de bien, dos días de vergüenza para quienes de verdad sentimos como nuestro el dolor de las víctimas de Las Ramblas. Y hay quien todavía celebra la ´normalidad´ de los actos porque esta vez no hubo insultos y escupitajos a Felipe VI y los ´civilizados´ radicales de los comités de defensa de la república se limitaron a colocar pancartas vituperando al máximo representante de todos los españoles.

La ´normalidad´ en esa jornada fue tan absoluta que los Mozos, un cuerpo al servicio de la ilegalidad, impidieron a un empresario vasco retirar una de esas dos pancartas ilegales y ofensivas para el monarca. Los Mozos al servicio de la Generalidad, que no de la ley, No solo no retiraron los carteles ni persiguieron a los que los colocaron, sino que amenazaron al empresario con detenerlo.

Solo en un país bananero como el nuestro, con un presidente del Gobierno aplatanado y ausente de sus funciones, puede un tal Quim Torra amenazar a voz en grito a todos los españoles como lo hizo ayer. "No vamos a defendernos, vamos a atacar a este Estado injusto", dijo ante la prisión de Lledoners en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) el abogado xenófobo y filonazi, sin que ninguna autoridad judicial o policial le haya invitado, por el momento, a ingresar en esa misma cárcel para no salir en una buena temporada. Y_sin que el presidente del Gobierno de la nación le haya retirado esa oferta de diálogo que no puede llevar sino a envalentonar a los sediciosos.

