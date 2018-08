Publicidad y trivialidad

"Esta histeria publicitaria es un

peligro insoportable" (Jean-Marie Domenach)

A propósito de las carreritas de Sánchez por los jardines de Moncloa con el añadido de perro y pantalones cortos, se ha vuelto a poner sobre el tapete el asunto de los "asesores de imagen", pues, al parecer, Iván Redondo, hoy en Presidencia del Gobierno, había sido antes asesor de Monago, del PP extremeño y ex Presidente de Extremadura, y también a Monago le había hecho trotar y acariciar un perrillo.

Luego siguieron las gafas de sol dentro del avión presidencial y, al fin, la publicación -¡en la web oficial! De las manos del Presidente, como muestra –se ha de suponer- de su firmeza a la hora de llevar el timón del Estado.

Los "asesores de imagen", en general, y no sólo Iván Redondo, son en realidad publicitarios y, digámoslo de una vez, toda publicidad es engañosa€ y también es trivial.

De esta soberanía trivializadora se derivan consecuencias muy graves para la política, que se ve reducida, cada vez más, al marketing. Quizá la mejor demostración de lo que se acaba de afirmar se encuentre en la obra pública, pues ésta no se construye sin la evidente realidad del cemento y los ladrillos y, sin embargo, en este mundo virtual de la política también la obra pública se construye a base de spots. Se anuncian proyectos, se inauguran maquetas, se presentan planos y mapas, incluso se aplica el "efecto-obrero", que consiste en poner unas vallas anunciadoras y meter unos operarios dentro del terreno que con sus monos azules anuncian la inminencia de la obra, pero la realidad-real, esa necesaria redundancia se remite a las calendas griegas.

