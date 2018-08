Coto de caza

Todavía hoy me gusta echarme a las manos alguna historia de Asterix y Obelix como hacía muchos años atrás y sonreír con el deseo permanente del gordo Obelix de tomar la poción mágica, lo que le niegan porque de pequeño cayó en una marmita repleta de ella y su fuerza es sobrehumana y permanente; también asiento cada vez que proclaman que los romanos están locos y me muero de envidia por no disfrutar de aquellas cenas triunfales en su aldea con el jabalí asado y el bardo silenciado; toda una metáfora de la cocina sencilla y de la casa de comidas sin más banda sonora que la conversación.

Con el gran Obelix –encarnado en el cine por Gerard Depardieu—tendríamos resuelto el trajín de jabalíes –jabalines, según dicen algunos que conozco—que campan por Salamanca cuando cae la noche, por Huerta Otea y Salas Bajas, sobre todo. Son animales nocturnos, sociales y capaces de andar muchos kilómetros para encontrar comida y darse un baño de barro. Ahora, con la autorización para su caza, Salamanca se ha convertido en coto con cazadores con la escopeta al hombro, lejos de aquellos caballeros medievales que se enfrentaban al jabalí con una capa y una lanza; y más lejos aún de aquellos hombres de la Prehistoria que corrían tras él con arco y flechas como hemos visto en algunas paredes de tiempos cavernícolas. Ahora los abatimos con rifle y comemos estofados, embutidos, en civet, a la plancha, fiambre€Hay una interesante gastronomía del jabalí construida a lo largo de los siglos, desde el Arcipreste de Hita a Cunqueiro, que afirmaba que al jabalí no le iba la cebolla porque era carne de los renacimientos y tiempos de poder y gloria, mientras las cebollas son el ajo de las decadencias. El jabalí también ha alimentado poesía, cuentos, cuadros o supersticiones, como la de la Fuente del Porcellino, donde es tradición tocarle el hocico a un jabalí de bronce hecho por Pietro Tacca si se quiere regresar, y de paso, hacer caja con la tontería de una moneda. Por la provincia, qué le voy a contar, también tenemos nuestros jabalíes esculpidos en piedra: los famosos verracos.

