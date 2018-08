Aunque les parezca mentira, no voy a hablarles del personal de administración y servicios. Hace poco cayó en mis manos un artículo que hablaba de las PAS y me pareció tan interesante, que he decidido compartir con ustedes esta información en los calores de agosto.

La SPS, sensibilidad en el procesamiento sensorial, es un grupo de rasgos neuropsicológicos descubierto en los años 90. Fueron los psicólogos Elaine y Arthur Aron quienes lo estudiaron en primer lugar y empezaron a acotarlo. Este rasgo determina en los individuos que lo presentan, una sensibilidad más alta que les permite detectar diferencias sutiles en los estímulos y un procesamiento de la información sensorial más profundo que el de los individuos que no lo tienen. Ambos autores asociaron la SPS a un tipo de personalidad, la definieron según ese único rasgo y la denominaron "Highly Sensitive Person", en español: Persona Altamente Sensible y se abrevió en las siglas PAS. Ambos autores sostienen que del 15 al 20% de la población presenta ese rasgo.

Aron nos dio cuatro pautas que deben estar presentes en la persona para poder tener la seguridad de que es una PAS, una persona altamente sensible. No puede faltar ni una y esto es algo muy importante.

