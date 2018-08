Estaba cantado que así fuera

Y así fue. Vileza, encanallamiento, obscenidad, desvergüenza, odio, estupidez€ Ayer, en Barcelona, el independentismo echó fuera mucha de la mierda que lleva dentro y se quedó tan a gusto, aunque más a gusto se hubiese quedado de haber podido echarla toda. Pero no le dejaron.

Hay normas de recomendado cumplimiento en momentos y circunstancias muy concretos, una de estas normas es la de saber guardar las formas cuando hacer el cafre demostrando de esta manera a todo el mundo lo que realmente se es, o manifestarse tal como el cuerpo le pide a uno, que es sacar fuera lo que se lleva dentro, no es conveniente, siendo lo aconsejable sacrificarlo en aras a no dar que hablar, a no quedar mal y a no crear por ello pésima imagen de uno mismo que pueda repercutir negativamente sobre aquello que busca defender y ensalzar.

Pues un momento y una circunstancia se dieron ayer en Barcelona con motivo de los actos que se celebraron en recuerdo y homenaje a las víctimas del atentado yihadista de las Ramblas de hace un año, con la presencia de los Reyes de España, momento y circunstancia que los independentistas catalanes dieron a entender que no querían que se volviera contra ellos si por un exceso de celo se les iba de las manos y montaban la marimorena no obstante la asistencia de Felipe VI al "no ser el Rey de los catalanes" ni estar invitado.

