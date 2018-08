Santander, destino de vacaciones

Si hay algo que nos identifica, y, personalmente, creo que nos dignifica, a los salmantinos, es el respeto a nuestras tradiciones. Una de ellas, la que me viene a la cabeza en este mes de agosto, es la tendencia de los salmantinos a veranear en Santander. Quizá me venga a la cabeza porque yo mismo estoy respetando esta tradición en este momento, podría ser.

Cuando alguna vez he preguntado a los que son más listos que yo (muchos), el por qué de esta tendencia, lo que me han comentado es que Santander es la playa española más cercana a Salamanca. Ojo al matiz de española, que Portugal, estando ahí al lado, es nuestro vecino olvidado, menos para un amigo mío, que en cuanto me descuido lo tengo comiendo bacalao (vale, y otras muchas cosas, que no solo de bacalao vive el portugués).

Venir a Santander, bueno a El Sardinero, en verano, es cambiar de paisaje, pero no de caras. La misma persona que te saluda (que en Salamanca, a diferencia de Madrid, sí nos saludamos por la calle) en la Gran Vía o en la Plaza Mayor, te da los buenos días alrededor del Casino o en el Paseo Pereda. Cambiamos sequedad por humedad (en Salamanca el pan se pone duro, aquí se pone blando) meseta por montaña y farinato por rabas. Pero al final las caras son las mismas, y eso hace que los salmantinos sintamos que Santander es nuestra otra casa, nuestra casa de veraneo.

